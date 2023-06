To Twitter συμμορφώνεται με τη νομοθεσία ΕΕ για τα fake news

Το Twitter συμφώνησε να συμμορφωθεί με τους σκληρούς νέους νόμους της ΕΕ για τις ψευδείς ειδήσεις, τη ρωσική προπαγάνδα και το ηλεκτρονικό έγκλημα, αφού ομάδα αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετέβη στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας για να διαπιστώσει μέσω stress test κατά πόσο η πλατφόρμα έχει την ικανότητα να λειτουργεί νόμιμα στην Ευρώπη.

Είχε προηγηθεί η παραίτηση του Έλον Μασκ, ιδιοκτήτη του Twitter, από τον εθελοντικό κώδικα πρακτικής της ΕΕ για την παραπληροφόρηση.

Στην πρώτη άσκηση αυτού του είδους, επιτράπηκε σε αξιωματούχους της ΕΕ να εισέλθουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας για να πραγματοποιήσουν εικονική άσκηση με το προσωπικό του Twitter δοκιμάζοντας τους ελέγχους του στη ρωσική προπαγάνδα, τις ψευδείς ειδήσεις και την εγκληματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, γράφει ο Guardian.

Ο αρμόδιος επίτροπος Τιερί Μπρετόν χαιρέτισε το γεγονός ότι το Twitter συμφώνησε οικειοθελώς στη δοκιμή, φυσικά μέσω... Twitter.

Επανέλαβε, ωστόσο την προειδοποίησή του προς όλες τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η ΕΕ θα ενεργήσει γρήγορα και αποφασιστικά για να τηρήσει τους σαρωτικούς νέους νόμους που τίθενται σε ισχύ τον Αύγουστο.

«Στο ηλεκτρονικό έγκλημα δεν υπάρχουν ημίμετρα. Οι μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες πρέπει να υιοθετήσουν τους απαραίτητους εσωτερικούς ελέγχους», είπε.

