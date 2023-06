«Συγκλονισμένος» για τον θάνατο 17χρονου από σφαίρα αστυνομικού δήλωσε ο Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα "συγκλονισμένος", την επομένη του θανάτου ενός εφήβου που σκοτώθηκε από την αστυνομία, ενώ η γαλλική κυβέρνηση έκανε έκκληση για «ηρεμία» έπειτα από μια νύχτα έντασης στα προάστια του Παρισιού.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ολιβιέ Βεράν μετέφερε τις δηλώσεις Μακρόν και έκανε "έκκληση για ηρεμία" έπειτα από μια νύχτα συμπλοκών στη Ναντέρ όπου ζούσε αυτός ο 17χρονος νεαρός και όπου σκοτώθηκε την Τρίτη από έναν αστυνομικό κατά τη διάρκεια ελέγχου.

This is not Ukraine. These are riots in France 🤷‍♂️

French police in the city of Nanterre shot and killed a teenager who refused to stop the car. When police officers approached the car the driver pressed on the gas. At that moment one of the police officers shot him in the chest. pic.twitter.com/1qfUJnPBFC