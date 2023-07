Ακύρωσε 2.000 πτήσεις η EasyJet

Η EasyJet ακύρωσε σχεδόν 2.000 πτήσεις αυτό το καλοκαίρι από τον κόμβο της στο αεροδρόμιο Gatwick στο Λονδίνο, επικαλούμενη διακοπές στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. Πρόκειται για ακόμη μία ένδειξη ότι οι αεροπορικές εταιρείες καταργούν προληπτικά τις πτήσεις, για να περιορίσουν το ταξιδιωτικό χάος.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, απέσυρε 1.700 πτήσεις που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, γεγονός που θα επηρεάσει περίπου 180.000 επιβάτες.

Αυτό αντιστοιχεί σε αξία λιγότερη από μια μέρα πτήσης, με πάνω από 90.000 πτήσεις να πραγματοποιούνται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αιχμής, δήλωσε εκπρόσωπος της EasyJet.

Οι πελάτες των οποίων ακυρώθηκαν οι πτήσεις θα κάνουν νέα κράτηση σε εναλλακτικές πτήσεις ή θα λάβουν επιστροφή χρημάτων.

Οι προσαρμογές πτήσεων θα βοηθήσουν στη μείωση των προκλήσεων που παρουσιάζει ο συμφορημένος εναέριος χώρος λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και των καθυστερήσεων στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, είπε ο εκπρόσωπος. Η EasyJet δεν είναι η μόνη αεροπορική εταιρεία που αναγκάστηκε να μειώσει το καλοκαιρινό της πρόγραμμα. Η Ryanair, η Air France-KLM και η Deutsche Lufthansa ακύρωσαν όλες κάποιες πτήσεις, επικαλούμενες απεργίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και διακοπές λειτουργίας.

Η Eurocontrol, η οποία διαχειρίζεται τον εναέριο χώρο στην Ευρώπη, την περασμένη εβδομάδα προειδοποίησε για περισσότερες διαταραχές αυτό το καλοκαίρι, καθώς ορισμένοι προορισμοί θα μπορούσαν να υπερφορτωθούν με εναέρια κυκλοφορία. Η απεργιακή δράση έχει επίσης χτυπήσει σκληρά τον κλάδο των αερομεταφορών φέτος, καθώς πολλοί ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας σε όλη την Ευρώπη απεργούν λόγω των συνθηκών εργασίας.

Η 6η Ιουλίου ήταν η πιο πολυσύχναστη μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ για την εμπορική αεροπορία παγκοσμίως με 134.386 πτήσεις, ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ο ιστότοπος παρακολούθησης της αεροπορίας FlightRadar24.

Yesterday was the busiest day for commercial aviation that we’ve ever tracked. We tracked 134,386 commercial flights on 6 July and today is shaping up to be another busy day. More than 20,000 flights are in the air right now. pic.twitter.com/E7wheAo86B