Βρετανία: Στο 6,8% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο

Ο πληθωρισμός έτρεξε 6,8% τον Ιούλιο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, υποχωρώντας από το 7,9% τον Ιούνιο, λίγο πάνω από τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών για 6,7%.

Η κίνηση αυτή δείχνει ότι ο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έχει την τάση να απομακρυνθεί περαιτέρω από τις κορυφές του 11,1% που βρέθηκε τον περασμένο Οκτώβριο.

Ωστόσο, το ύψος του πληθωρισμού στη Γηραιά Αλβιώνα εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ πάνω από τον στόχο του 2% της Τράπεζας της Αγγλίας.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν κατά 0,4% τον Ιούλιο.

Annual inflation slowed again in July 2023.



▪️ Consumer Prices Index including owner occupiers’ housing costs (CPIH) rose by 6.4% in the 12 months to July 2023, down from 7.3% in June

▪️ Consumer Prices Index (CPI) rose by 6.8%, down from 7.9% in June



