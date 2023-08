Φρενάρουν οι τιμές κατοικιών στη Βρετανία

Ο πληθωρισμός των τιμών κατοικιών στη Βρετανία δείχνει κι αυτός σημάδια επιβράδυνσης , με αποτέλεσμα την πτώση τιμών στο Λονδίνο, μετά τις ανακοινώσεις στοιχείων νωρίτερα για χαμηλότερο πληθωρισμό τον Ιούλιο.

Το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής (ONS) αναφέρει ότι οι μέσες τιμές κατοικιών στη Γηραιά Αλβιώνα αυξήθηκαν κατά 1,7%, ή £5.000 στους 12 μήνες έως τον Ιούνιο, σε £288.000.

Αυτό είναι επίσης £5.000 κάτω από την πρόσφατη κορύφωση τον Νοέμβριο του 2022.

Οι μέσες τιμές στο Λονδίνο ήταν 0,6% χαμηλότερες από ό,τι πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με την ONS, ενώ οι τιμές ήταν 4,7% υψηλότερες τους τελευταίους 12 μήνες στη βορειοανατολική πλευρά.

Average UK house prices increased by 1.7% in the 12 months to June 2023 (provisional estimate).



This is down from a revised 1.8% in May 2023.



