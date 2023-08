Γερμανικός Τύπος: «Πολιτικές» διακοπές φον ντερ Λάιεν στην οικία Μητσοτάκη στην Κρήτη

Σε μείζον πολιτικό θέμα αναδεικνύει μερίδα του γερμανικού Τύπου τις τριήμερες διακοπές της προέδρου της Κομισιόν στην Κρήτη. Όπως επισημαίνει η Berliner Zeitung η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά του συζύγου της δεν διέμεινε σε ξενοδοχείο αλλά ήταν προσκεκλημένη του Έλληνα πρωθυπουργού, ο οποίος την φιλοξένησε στο σπίτι της οικογένειας Μητσοτάκη με θέα τον κόλπο της Σούδας.

"Πώς και κάνει διακοπές με τον Έλληνα πρωθυπουργό, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες σε σχέση με το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων;" αναρωτιέται σε tweet της η ευρωβουλευτής Σόφι ιντ Βελντ, το οποίο παραθέτει η εφημερίδα του Βερολίνου.

Στη συνέχεια το άρθρο εκθέτει αναλυτικά την απάντηση εκπροσώπου της Κομισιόν για το ταξίδι αλλά και τις ελληνικές αντιδράσεις στο διαδίκτυο. "Αρκετοί Έλληνες χρήστες του διαδικτύου, μεταξύ των οποίων και δημοσιογράφοι, το θεώρησαν σύγκρουση συμφερόντων".

Enforcing EU law is a key task of @EU_Commission. Neutrality and objectivity are essential. A private holiday stay of the EC President at the home of a PM may compromise EC decision making. My call for @Europarl_EN debate and @EUombudsman opinion pic.twitter.com/t5ZBZjfzCb