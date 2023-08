Βούτηξαν 3,2% οι λιανικές πωλήσεις τον Ιούλιο στη Βρετανία

Οι λιανικές πωλήσεις στη Βρετανία μειώθηκαν απότομα κατά 1,2% τον Ιούλιο συγκριτικά με τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS) την Παρασκευή.

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει ότι ο όγκος των πωλήσεων θα μειωνόταν κατά 0,5% σε μηνιαία βάση.

Οι όγκοι των λιανικών πωλήσεων ήταν 3,2% χαμηλότεροι από πέρυσι, σε σύγκριση με τις προβλέψεις των οικονομολόγων για πτώση 2,1%, εν μέρει λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων λένε ορισμένοι αναλυτές, μεταξύ άλλων.

Retail sales fell 1.2% in July 2023 following a rise of 0.6% in June.



