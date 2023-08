Μπορέλ: Η Ε.Ε. καταδικάζει την επίθεση Τουρκοκύπριων στο προσωπίκό του ΟΗΕ

Την καταδίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίθεση Τουρκοκυπρίων κατά της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο, εκφράζει με μήνυμά του στο Twitter o επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματόας, Ζοζέπ Μπορέλ.

Συγκεκριμένα, ο Ζ. Μπορέλ αναφέρει τα εξής:

«Η Ε.Ε. καταδικάζει την επίθεση κατά των ειρηνευτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP) από προσωπικό της τουρκοκυπριακής πλευράς. Καλούμε την τουρκοκυπριακή πλευρά να σέβεται την εντολή της αποστολής της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στη νεκρή ζώνη, για την επανεκκίνηση των εργασιών με τρόπο κοινά αποδεκτό στην περιοχή της Πύλας».

Ο Ζ. Μπορέλ σημειώνει επίσης, ότι επικοινώνησε για το θέμα αυτό με τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνο Κόμβο.

The EU condemns the assault on UNFICYP @UN_CYPRUS by personnel from the Turkish Cypriot side. We call on Turkish Cypriot side to respect the mission’s mandated authority in the UN buffer zone &resumption of work on agreeable way forward in the Pyla/Pile area. I called FM @ckombos