Σε έντονη πίεση παραμένει η μεταποίηση στην ευρωζώνη

Ο μεταποιητικός τομέας της ευρωζώνης παρέμεινε υπό έντονη πίεση το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της έρευνας PMI από την S&P Global, στη σκιά της κατακόρυφης πτώση των νέων παραγγελιών και της υποχώρησης της απασχόλησης στον τομέα ασκώντας πίεση στις γραμμές παραγωγής σε ολόκληρη τη ζώνη του ενιαίου νομίσματος.

Τα επίπεδα απασχόλησης στα εργοστάσια συνέχισαν να πέφτουν, αν και οριακά, ενώ η αγοραστική δραστηριότητα μειώθηκε για άλλη μια φορά, καθώς οι εταιρείες συνέχισαν τις προσπάθειές τους να εξαντλήσουν τα αποθέματα.

Καταγράφηκε μείωση στο κόστος εισροών των παραγωγών για έκτο διαδοχικό μήνα, με τον ρυθμό μείωσης να παραμένει απότομος συνολικά.

