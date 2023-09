Μega-project Μπάιντεν με τρένα και βαπόρια στη Μέση Ανατολή

Συμφωνία με την Ινδία, χώρες της Μέσης Ανατολής και την Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν οι ΗΠΑ, με στόχο τη διασύνδεσή τους μέσω δικτύου σιδηροδρομικών και θαλάσσιων διαδρομών, εξέλιξη που προκύπτει τη στιγμή που η Κίνα επεκτείνει την επιρροή της στην ενεργειακά πλούσια περιοχή.

Από τον Ιανουάριο οι ΗΠΑ διεξάγουν αθόρυβα σχετικές συνομιλίες με την Ινδία, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ισραήλ, γράφει το Βloomberg. Το σχέδιο είναι να συνδεθούν σιδηροδρομικώς οι χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και να αποκτήσουν πρόσβαση στην Ινδία μέσω θαλάσσιων δρόμων, με παράλληλη προέκταση και προς την Ανατολική Ευρώπη.

«Πρόκειται για μια περιφερειακή επένδυση που αλλάζει το παιχνίδι», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στο περιθώριο της συνόδου G20 στο Νέο Δελχί. Ευχαρίστησε τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.

Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας επαίνεσε τον Μπάιντεν και έσφιξαν τα χέρια, θέλοντας να δείξουν τις βελτιωμένες σχέσεις τους μετά από τριβές διαρκείας που αναζωπυρώθηκαν πέρυσι με επίδικο την πετρελαϊκή παραγωγή.

