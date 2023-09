NASA: Προσγειώθηκε με δείγματα αστεροειδούς το Osiris-Rex

Επιτυχώς προσγειώθηκε στη Γη το σκάφος «Osiris-Rex» με δείγμα αστεροειδούς, αφού παρέμεινε 7 χρόνια στο Διάστημα. Πανηγυρισμοί επικράτησαν στη NASA.

TOUCHDOWN! The #OSIRISREx sample capsule landed at the Utah Test and Training Range at 10:52am ET (1452 UTC) after a 3.86-billion mile journey. This marks the US's first sample return mission of its kind and will open a time capsule to the beginnings of our solar system. pic.twitter.com/N8fun14Plt