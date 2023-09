Amazon: Επένδυση-μαμούθ $4 δισ. στην τεχνητή νοημοσύνη

Η Amazon ανακοίνωσε σήμερα επένδυση έως 4 δισ. δολ. στην αμερικανική νεοφυή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, η οποία αναπτύσσει έναν ανταγωνιστή του ChatGPT, σηματοδοτώντας ένα νέο σταθμό στην παγκόσμια κούρσα προς αυτές τις τεχνολογίες.

Με τη σύμπραξη αυτή, η γιγάντια εταιρεία του διαδικτυακού εμπορίου και του «cloud» (φιλοξενία δεδομένων προσβάσιμων εξ αποστάσεως) παίρνει μειοψηφική συμμετοχή στην Anthropic, η οποία έχει τελειοποιήσει το Claude, ένα chatbot (διαλογικό ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης) ανταγωνιστικό του ChatGPT, του δημοφιλούς εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης της καλιφορνέζικης νεοφυούς εταιρείας OpenAI.

Όπως αυτή η τελευταία, η Anthropic εντάσσεται στις εταιρείες αιχμής για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης τελευταίας γενιάς, δίπλα στους επίσης γίγαντες της τεχνολογίας Google και Microsoft.

Today, we’re announcing that @Amazon will invest up to $4 billion in Anthropic. The agreement is part of a broader collaboration to develop reliable and high-performing foundation models. pic.twitter.com/lPJ03oqr6C