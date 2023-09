OpenAI: Αναβάθμιση του ChatGPT με περιήγηση στο διαδίκτυο

Η OpenAI της Microsoft ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι το ChatGPT έχει πλέον τη δυνατότητα περιήγησης στο διαδίκτυο για να παρέχει στους χρήστες τρέχουσες πληροφορίες.

Μέχρι σήμερα η περιήγηση του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης περιοριζόταν σε δεδομένα ώς τον Σεπτέμβριο του 2021.

«Η περιήγηση είναι διαθέσιμη γαι τους χρήστες των εκδόσεων Plus και Enterprise, και θα επεκταθεί σύντομα σε όλους τους χρήστες» τόνισε η εταιρεία σε ανάρτηση στο Twitter.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η OpenAI ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα μια σημαντική αναβάθμιση στη λειτουργία του chatbot η οποία θα του δίνει τη δυνατότητα να έχει φωνητικές συνομιλίες με χρήστες και να αλληλεπιδρά χρησιμοποιώντας εικόνες.

Oι αλλαγές αυτές φέρνουν το ChatGPT πιο κοντά σε δημοφιλείς βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης όπως η Siri της Apple.

To startup πίσω από την εξέλιξη του ChatGPT βρίσκεται σε συνομιλίες με επενδυτές για πώληση μεριδίου μετοχών σε σημαντικά υψηλότερη αποτίμηση σε σχέση με πριν μερικούς μήνες.

ChatGPT can now browse the internet to provide you with current and authoritative information, complete with direct links to sources. It is no longer limited to data before September 2021. pic.twitter.com/pyj8a9HWkB