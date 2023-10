Ενοπλος άνοιξε πυρ σε εμπορικό κέντρο στην Ταϊλάνδη, τρεις νεκροί

Ένοπλος άνοιξε πυρ σε εμπορικό κέντρο της Ταϊλάνδης, προκαλώντας τρόμο και πανικό. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, υπάρχουν τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες ενώ ο δράστης συνελήφθη.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η αστυνομία αναφέρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το άτομο που συνελήφθη είναι 14 ετών.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης δήλωσε ότι την Τρίτη σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε μεγάλο εμπορικό κέντρο στο κέντρο της Μπανγκόκ, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι έτρεχαν να φύγουν από το σημείο.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ανθρώπους να τρέχουν από το εμπορικό κέντρο “Siam Paragon”, έναν από τους κορυφαίους εμπορικούς προορισμούς της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης, ο οποίος είναι εξαιρετικά δημοφιλής τόσο στους τουρίστες όσο και στους ντόπιους.

Thai police confirm shooting incident at Bangkok’s Siam Paragon mall, with armed suspect still in the shopping complex https://t.co/4HJxok1OPF pic.twitter.com/xZrSJ2wlP3