Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου υποβάθμισε τις προβλέψεις για τις εξαγωγές

O Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου μείωσε τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη των εξαγωγών παγκοσμίως φέτος καθώς ο μεταποιητικός τομέας έχει δεχθεί πλήγμα από την επιβράδυνση της οικονομίας και τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις.

Ο οργανισμός με έδρα τη Γενεύη ανακοίνωσε ότι αναμένει ο όγκος του παγκόσμιου εμπορίου να αυξηθεί κατά μόλις 0,8% έναντι πρόβλεψης για άνοδο κατά 1,7% τον Απρίλιο.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, η γενική διευθύντρια του Π.Ο.Ε., Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα, τόνισε ότι η προβλεπόμενη επιβράδυνση είναι «λόγος ανησυχίας, εξαιτίας των δυσμενών συνεπειών για το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο».

Η ίδια πρόσθεσε ότι ο παγκόσμιος οικονομικός κατακερματισμός «θα καταστήσει χειρότερες τις προκλήσεις αυτές», καλώντας τα μέλη του Π.Ο.Ε. να αποφύγουν τον προστατευτισμό.

O Π.Ο.Ε. ανακοίνωσε ότι το μερίδιο των ενδιάμεσων αγαθών στο παγκόσμιο εμπόριο, ένας δείκτης της δραστηριότητας στις εφοδιαστικές αλυσίδες, υποχώρησε στο 48,5% το πρώτο μισό του 2023 από 51% τα προηγούμενα τρία χρόνια.





