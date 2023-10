Νεκρός εκπαιδευτικός από επίθεση με μαχαίρι στη Γαλλία

Εκπαιδευτικός σκοτώθηκε από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στην πόλη Arras της βόρειας Γαλλίας την Παρασκευή, μετέδωσε το BFM TV. Aκόμη δύο τραυματίστηκαν σοβαρά, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με το Reuters, η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι υπήρξε επίθεση με μαχαίρι. Οι περιφερειακές αρχές δήλωσαν ότι ο δράστης συνελήφθη.

Η αστυνομία δεν επιβεβαιώνει τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης ότι ο δράστης φώναξε «Αλλαχού Ακμπάρ».

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Gerald Darmanin δήλωσε ότι αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη σε σχολείο.

BREAKING - At least one dead, two severely injured after stabbing attack in school in Francepic.twitter.com/UrQ90DZM5Q