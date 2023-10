Στο Πεκίνο ο Πούτιν, θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο

Στο Πεκίνο έφτασε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Οπως θυμίζει το Bloomberg, πρόκειται για σπάνιο ταξίδι στο εξωτερικό για τον Ρώσο ηγέτη -το πρώτο μετά την εισβολή της χώρας του στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022. Υπενθυμίζεται ότι εναντίον του Πούτιν έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για φερόμενα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.

Η επίσκεψη υπογραμμίζει τους στενούς δεσμούς μεταξύ του Πεκίνου και της Μόσχας, τους οποίους οι αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον και στις Βρυξέλλες παρακολουθούν στενά, εν μέσω πολέμου στην Ουκρανία. Η Κίνα έχει παράσχει βασική διπλωματική και οικονομική υποστήριξη στη Ρωσία από τότε που ο Πούτιν διέταξε την εισβολή το 2022, μετριάζοντας τις επιπτώσεις των δυτικών κυρώσεων στη Μόσχα.

Η επίσκεψη του Πούτιν αποτελεί επίσης ένδειξη υποστήριξης για το πρότζεκτ του Σι, Belt and Road, το οποίο ξεκίνησε το 2013 και έχει χρηματοδοτήσει περίπου 900 δισεκατομμύρια δολάρια σε έργα υποδομής και άλλα έργα. Η πρωτοβουλία αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ανησυχιών για τη βιωσιμότητα του χρέους και τον αντίκτυπο της οικονομικής επιβράδυνσης της Κίνας.

