Εκατοντάδες νεκροί από ισραηλινό χτύπημα σε νοσοκομείο στη Γάζα

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε το νοσοκομείο Αλ Αχλί στην πόλη της Γάζας, όπου χιλιάδες άμαχοι αναζητούν ιατρική περίθαλψη και καταφύγιο από ανηλεείς επιθέσεις. Eπίσης χτυπήθηκε σχολείο που στεγάζει πρόσφυγες υπό τη διοίκηση του ΟΗΕ.

Υπάρχουν «εκατοντάδες θύματα» κάτω από τα ερείπια, λέει το υπουργείο Υγείας του πολιορκημένου θύλακα, μεταδίδει το Al Jazera.

Το υπουργείο ανακοίνωσε νωρίτερα ότι τουλάχιστον 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την επίθεση στο νοσοκομείο.

Το δίκτυο Al Jazeera, επικαλούμενο πληροφορίες από τη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσε πως εκφράζονται φόβοι ότι σκοτώθηκαν περισσότεροι από 500 άνθρωποι.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς κήρυξε τριήμερο πένθος μετά τον ισραηλινό βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Γάζα, αναφέρει το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

«Το μακελειό στο νοσοκομείο Αλ Αχλί δεν έχει προηγούμενο στα χρονικά. Παρότι έχουμε γίνει μάρτυρες τραγωδιών σε προηγούμενους πολέμους, αυτό που έγινε σήμερα ισοδυναμεί με γενοκτονία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Μαχμούντ Μπάσαλ.

«Αυτό που συνέβη είναι γενοκτονία. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει άμεσα για να σταματήσει αυτήν τη σφαγή. Η σιωπή δεν είναι πλέον αποδεκτή», υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO).

Εικόνες από το νοσοκομείο, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν διαμελισμένα πτώματα ανάμεσα στα ερείπια και αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων.

Over 500 Palestinians killed, hundreds others injured in an lsraeli airstrike on a hospital in Gaza Strip. pic.twitter.com/uAou5NZazP