Επιμένει ο πληθωρισμός στη Βρετανία: Παρέμεινε στο 6,7% τον Σεπτέμβρη

Σταθερός παρέμεινε ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο αφότου η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στην τελευταία συνεδρίασή της.

Οπως μεταδίδει το CNBC, ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκε στο 6,7% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, ελαφρώς υψηλότερος από τις προσδοκίες και αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,5%, σε ευθυγράμμιση με τις προσδοκίες. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει ετήσιο ποσοστό 6,6% και μηνιαία άνοδο 0,5%.

Τον Αύγουστο, ο δείκτης τιμών καταναλωτή του Ηνωμένου Βασιλείου εξέπληξε με μια πτώση στο 6,7%, χαμηλότερα από τις προσδοκίες, γεγονός που ώθησε την Τράπεζα της Αγγλίας να τερματίσει ένα σερί από 14 συνεχόμενες αυξήσεις επιτοκίων.

Η τράπεζα έκανε αυξήσεις επιτοκίων από τον Δεκέμβριο του 2021 σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τον πληθωρισμό, φτάνοντας το βασικό της επιτόκιο από 0,1% σε υψηλό 15ετίας και στο 5,25% τον Αύγουστο.

Η αγορά τιμολογεί περίπου 77% πιθανότητα η Τράπεζα να διατηρήσει τα επιτόκια και πάλι αμετάβλητα στην επόμενη συνεδρίασή της στις 2 Νοεμβρίου.

Την ίδια ώρα, οι τιμές παραγωγού υποχώρησαν κατά 0,1% σε ετήσια βάση και ενισχύθηκαν κατά 0,4% σε μηνιαία.

Annual inflation was unchanged in September 2023:



Consumer Prices Index including owner occupiers' housing costs rose by 6.3% in the 12 months to September, unchanged from August

Consumer Prices Index (CPI) rose by 6.7%, unchanged from August.



➡️ https://t.co/0N7k3O1qRN pic.twitter.com/2AciOLbg8d