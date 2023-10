Ισραήλ: Ρουκέτα της Ισλαμικής Τζιχάντ έπληξε το ξενοδοχείο, δείτε Video

Μια αποτυχημένη εκτόξευση ρουκετών από την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ έπληξε το νοσοκομείο Αλ Αχλί στην πόλη της Γάζας, υποστήριξε εκ νέου σήμερα ο ισραηλινός στρατός που έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο πριν και μετά την έκρηξη για να υποστηρίξει τη θέση του.

Δείτε παρακάτω πλάνα από την περιοχή γύρω από το νοσοκομείο πριν και μετά την έκρηξη:

IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf