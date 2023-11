Βρετανία: Διχάζει τους Εργατικούς η Γάζα, παραίτηση βουλευτή

Ενας βουλευτής του βρετανικού αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος παραιτήθηκε από την ηγετική ομάδα του κόμματος επειδή διαφωνεί με τη θέση που έχει υιοθετηθεί για τη σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς από τον αρχηγό του κόμματος Κιρ Στάρμερ, ο οποίος δέχεται όλο και περισσότερες πιέσεις λόγω της διαίρεσης στις τάξεις του κόμματος.

Ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος βρίσκεται σε καλή θέση, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, για να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, καλεί για ανθρωπιστικές «παύσεις» παρά για κατάπαυση του πυρός, ευθυγραμμιζόμενος με τη συντηρητική κυβέρνηση της χώρας και άλλους ηγέτες στον κόσμο.

Όμως η θέση του επικρίνεται στους κόλπους του Εργατικού Κόμματος, όπου ορισμένοι την θεωρούν υπερβολικά φιλοϊσραηλινή, μετά την επίθεση που εξαπολύθηκε στις 7 Οκτωβρίου από τη Χαμάς εναντίον του Ισραήλ και τα μαζικά ισραηλινά αντίποινα, καθώς αυξάνονται οι αντιπολεμικές διαδηλώσεις για την Παλαιστίνη που ανησυχούν τον Σούνακ, κυρίως στη διαχείριση συνοχής των κοινοτήτων.

🚨 We will be marching this Saturday (November 11). Our statement in response to the Met Police. 🇵🇸 Read here: https://t.co/lyuAMzoJKh #CeasefireNow #WeWillMarch #BravermanBan

«Έχει γίνει σαφές ότι η θέση μου για την ανθρωπιστική καταστροφή, που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γάζα, διαφέρει αισθητά από τη θέση που εσείς έχετε υιοθετήσει», έγραψε στην επιστολή παραίτησής του που απηύθυνε στον Κιρ Στάρμερ ο Ιμράν Χουσέιν, βουλευτής του Μπράντφορντ στη βόρεια Αγγλία και αρμόδιος για την εργασία στο «shadow cabinet», το σκιώδες υπουργικό συμβούλιο των Εργατικών.

Στην επιστολή του που δημοσιοποιήθηκε αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ, ο Ιμράν Χουσέιν, στέλεχος της αριστερής πτέρυγας των Εργατικών και εδώ και οκτώ χρόνια μέλος του «shadow cabinet», καταδικάζει σθεναρά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, όμως εκτιμά ότι το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί «δεν πρέπει να γίνει δικαίωμα για να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο για την προστασία των αμάχων ούτε για να διαπράττει εγκλήματα πολέμου».

Σχεδόν πενήντα τοπικοί αιρετοί αξιωματούχοι (από τους 6.500 που έχει το Εργατικό Κόμμα) παραιτήθηκαν και όλο και περισσότερες φωνές υψώνονται μεταξύ των βουλευτών του για να ζητήσουν κατάπαυση του πυρός. Τουλάχιστον 16 από τα μέλη του σκιώδους υπουργικού συμβουλίου έχουν έτσι διατυπώσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια θέση για τη σύγκρουση που παρεκκλίνει απ’ αυτή του Κιρ Στάρμερ.

«Μια κατάπαυση του πυρός τώρα το μόνο που θα έκανε θα ήταν να παγώσει τη σύγκρουση και την κατάσταση των ομήρων στη Γάζα, και θα άφηνε στη Χαμάς τις υποδομές και τη δυνατότητα να πραγματοποιεί το ίδιο είδος επιθέσεων με αυτή της 7ης Οκτωβρίου», αντέδρασε σήμερα εκπρόσωπος του Εργατικού Κόμματος.

Οι «ανθρωπιστικές παύσεις» είναι «το καλύτερο και πιο ρεαλιστικό μέσο για να επιλυθεί η επείγουσα ανθρωπιστική ανάγκη στη Γάζα», πρόσθεσε.

📢 MARCH FOR PALESTINE 📢



▪️Saturday 11th November

▪️Assemble Hyde Park at 12pm, march to the US embassy



Over 10,000 Palestinians, including over 4,100 children have been murdered by Israel in just 4 weeks.



What's our government doing about this? Excusing and backing Israel's… pic.twitter.com/el8Uj4H2d6