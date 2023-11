Βρετανία: Τι σηματοδοτεί ο ανασχηματισμός-έκπληξη

Ο ουρανός του Λονδίνου σήμερα είναι ιδιαίτερα ηλιόλουστος. Ο καιρός άλλαξε μετά από τη χθεσινή και πρωινή βροχή που άλλωστε είναι συνηθισμένη για τη χώρα. Η ηρεμία που επικρατεί καιρικά όμως δεν συμβαδίζει με το ταραχώδες κυβερνητικό τοπίο υπό την ηγεσία του Συντηρητικού Kόμματος.

Μετά από ημέρες πιέσεων από τους βουλευτές του, ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ υπέκυψε. Ένας ευρύτερος ανασχηματισμός της κυβέρνησης έλαβε χώρα από την πρώτη κιόλας ημέρα της εβδομάδας, κάνοντας την αρχή από την απομάκρυνση της πρώην πια υπουργού Εσωτερικών, Σουέλα Μπράιβερμαν.

Αφορμή στάθηκε άρθρο της στους Times, την προηγούμενη κιόλας Πέμπτη. Σε αυτό κατηγορούσε την Μητροπολιτική Aστυνομία του Λονδίνου (Metropolitan police) ότι λειτουργεί με “double standards”, δηλαδή με δύο μέτρα και δύο σταθμά, στις διαδηλώσεις υπεράσπισης των Παλαιστινίων που λαμβάνουν χώρα τa τελευταία πέντε Σάββατα στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας.

Χαρακτηριστικά δήλωσε ότι «οι ακροδεξιές οργανώσεις σωστά αντιμετωπίστηκαν με σκληρή απάντηση», όμως «ο φιλοπαλαιστινιακός όχλος αγνοήθηκε σε μεγάλο βαθμό». Ως απάντηση, η μητροπολιτική αστυνομία την κατηγόρησε ότι «πυροδοτεί την κατάσταση». Από την πρώτη στιγμή που το άρθρο δημοσιεύθηκε, και σύμφωνα με πληροφορίες χωρίς τις αλλαγές που ήθελε η Ντάουνινγκ Στριτ να γίνουν, βουλευτές του ίδιου του Συντηρητικού Kόμματος (Tory party) ζήτησαν την παραίτησή της.

They tried to stop us … they failed … spectacularly Hundreds of thousands on the streets of London for #Palestine 🇵🇸 #CeasefireNow #FreePalestine pic.twitter.com/lWkBUSyOp5

The government has lost the political argument over #CeaseFireInGaza, we have seen biggest demo ever on #Palestine, so now planning to ban more marches. While Israel bombs #WeWillMarch @STWuk