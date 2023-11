ΙΕΑ: Ανεβάζει τις προβλέψεις για τη ζήτηση πετρελαίου

Ανεβάζει τις προβλέψεις του για την αύξηση της ζήτησης πετρελαίου φέτος και την επόμενη χρονιά ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), παρά την αναμενόμενη επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης σε όλες σχεδόν τις μεγάλες οικονομίες.

Οπως σημειώνει το Reuters, αν και οι εθελούσιες περικοπές προσφοράς από τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία μέχρι το τέλος του έτους θα διατηρήσουν περιορισμένη την προσφορά, με την αύξηση της ζήτησης να επιβραδύνεται, η αγορά θα μπορούσε να γυρίσει σε πλεόνασμα στις αρχές του 2024, ανέφερε ο Οργανισμός.

Ενώ η συνολική οικονομική ανάπτυξη και η αύξηση της ζήτησης πετρελαίου αναμένεται να χάσει δυναμική το επόμενο έτος, η ζήτηση το 2023 υποστηρίχθηκε από τις ανθεκτικές παραδόσεις στις ΗΠΑ και τη ζήτηση ρεκόρ του Σεπτεμβρίου από την Κίνα.

Οι προσδοκίες για το 2024, εν τω μεταξύ, στηρίζονται στις ελπίδες για μειώσεις των επιτοκίων και την πρόσφατη πτώση των τιμών του αργού, πρόσθεσε ο Οργανισμός.

«Προς το παρόν, καθώς η ζήτηση εξακολουθεί να υπερβαίνει τις διαθέσιμες προμήθειες, οι ισορροπίες της αγοράς θα παραμείνουν ευάλωτες σε αυξημένους οικονομικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους».

Οι τιμές του μπρεντ έχουν αποδυναμωθεί στα περίπου 82 δολάρια ανά βαρέλι από το υψηλό του 2023 που είχαν φτάσει τον Σεπτέμβριο, κοντά στα 98 δολάρια. Η ανησυχία για την οικονομική ανάπτυξη και τη ζήτηση έχει επιβαρύνει τις τιμές, παρά τη στήριξη από τις περικοπές της προσφοράς από τον ΟΠΕΚ και τους συμμάχους του και τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Για το 2023, ο IEA ενισχύει την πρόβλεψή του για αύξηση κατά 2,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd) από 2,3 εκατομμύρια bpd που εκτιμούσε προηγουμένως, πλησιάζοντας την πρόβλεψη του ΟΠΕΚ για 2,46 εκατομμύρια bpd.

Για το 2024, ανεβάζει την πρόβλεψή του για αύξηση κατά 930.000 bpd από 880.000 bpd που εκτιμούσε προηγουμένως, πολύ κάτω από την πρόβλεψη του ΟΠΕΚ για άνοδο κατά 2,25 εκατομμύρια bpd.

