Η Σακίρα θα πληρώσει 7 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή

Συμφωνία την τελευταία στιγμή για να αποφύγει τον κίνδυνο να πάει στη φυλακή την ημέρα έναρξης της δίκης της για φορολογική απάτη έκλεισε η Σακίρα στη Βαρκελώνη σήμερα Δευτέρα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, είπε στον δικαστή, José Manuel del Amo, ότι αποδέχεται τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τους εισαγγελείς. Ηταν αντιμέτωπη με έξι κατηγορίες, σύμφωνα με τις οποίες δεν κατέβαλε στην ισπανική κυβέρνηση 14,5 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους μεταξύ 2012 και 2014.

Υπό τη συμφωνία, η Σακίρα θα λάβει τριετή φυλάκιση με αναστολή και πρόστιμο 7 εκατομμυρίων ευρώ.

Η δίκη, η οποία θα περιλάμβανε πάνω από 100 μάρτυρες τις επόμενες εβδομάδες, αναβλήθηκε μέσα σε μόλις οκτώ λεπτά.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν τον Ιούλιο ότι θα ζητήσουν ποινή φυλάκισης οκτώ ετών και δύο μηνών και πρόστιμο 24 εκατομμυρίων ευρώ για την τραγουδίστρια, η οποία έχει κερδίσει θαυμαστές σε όλο τον κόσμο για τις επιτυχίες της στα ισπανικά και τα αγγλικά σε διαφορετικά μουσικά είδη.

Η Σακίρα είπε σε μια δήλωση που δόθηκε από την εταιρεία δημοσίων σχέσεών της ότι ήθελε να αγωνιστεί, αλλά έβαλε πάνω από όλα την οικογένειά της, την καριέρα και την ψυχική της ηρεμία.

