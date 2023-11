Comeback του Σαμ Αλτμαν στην OpenAI

Ο Σαμ Αλτμαν θα επιστρέψει ως Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, δήλωσε η startup νωρίς το πρωί της Τετάρτης στο X, παλαιότερα γνωστό ως Twitter. Η κίνηση έγινε μετά από τεράστιες πιέσεις από στελέχη και επενδυτές στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο τον είχε διώξει πριν από λιγότερο από μια εβδομάδα.

Οπως μεταδίδει το CNBC, ο πρώην συν-CEO της Salesforce, Bret Taylor, και ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Larry Summers, θα συμμετάσχουν στο διοικητικό συμβούλιο της OpenAI, δήλωσε η startup που υποστηρίζεται από τη Microsoft. Ο Adam D'Angelo, συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της startup Quora, θα παραμείνει στο διοικητικό συμβούλιο.

«Συνεργαζόμαστε για να μάθουμε τις λεπτομέρειες. Σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας», ανέφερε η OpenAI στην ανάρτηση X.

Τη Δευτέρα, εκατοντάδες στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του συνιδρυτή και μέλους του διοικητικού συμβουλίου, Ilya Sutskever, υπέγραψαν μια επιστολή λέγοντας ότι εάν το διοικητικό συμβούλιο δεν παραιτηθεί και δεν επαναφέρει τον Αλτμαν, η συντριπτική πλειοψηφία θα μετακινηθεί για να συνεργαστεί μαζί του στη Microsoft.

Ο Satya Nadella, Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft, δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X τη Δευτέρα ότι ο Αλτμαν και ο συνιδρυτής της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν, θα ενταχθούν στη Microsoft για να δημιουργήσουν ένα νέο εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτό ήρθε μετά από μια ανακοίνωση αργά την Κυριακή ότι η OpenAI προσέλαβε τον πρώην CEO του Twitch Emmett Shear ως προσωρινό αντικαταστάτη του Αλτμαν. Αρχικά, το διοικητικό συμβούλιο είχε πει ότι η επικεφαλής τεχνολογίας της OpenAI, Mira Murati, θα αναλάβει αυτόν τον ρόλο, αλλά σύντομα συμμετείχε στην παρέλαση των στελεχών που ζητούσαν την επιστροφή του Αλτμαν.

«Με το νέο διοικητικό συμβούλιο και την υποστήριξη του Satya, ανυπομονώ να επιστρέψω στην OpenAI και να αξιοποιήσω τη δυνατή συνεργασία μας με τη Microsoft», έγραψε ο Άλτμαν σε μια δική του ανάρτηση στο X.

