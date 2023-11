Αποκάλυψη: H Ουκρανία απέρριψε πρόταση ειρήνης του Πούτιν, με αντάλλαγμα ουδετερότητα

Ο Davyd Arakhamiia, επικεφαλής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Ζελένσκι και ο άνθρωπος που ηγήθηκε της ουκρανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με τους Ρώσους στη Λευκορωσία και την Τουρκία το 2022, δήλωσε ότι η ρωσική αντιπροσωπεία υποσχέθηκε ειρήνη στο Κίεβο με αντάλλαγμα να δηλώσει ουδετερότητα και να αρνηθεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Οι Ουκρανοί, όμως, δεν το πίστεψαν.

Υπενθυμίζεται ότι σε μια συνάντηση με αφρικανική αντιπροσωπεία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έδειξε ένα υποτιθέμενο έτοιμο σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία που συνομολογήθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, υπήρχαν 18 άρθρα στη λεγόμενη συμφωνία για τη μόνιμη ουδετερότητα της Ουκρανίας και τις Εγγυήσεις Ασφαλείας, όπου προσδιορίζονται τα πάντα, από τον στρατιωτικό εξοπλισμό μέχρι το προσωπικό που θα έχουν οι Ενοπλες Δυνάμεις της Ουκρανία και υποστήριξε ότι το έγγραφο υπογράφηκε από τον επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας.

Ο Arakhamiia τόνισε: «Για κάποιο λόγο, ο Πούτιν δεν δημοσίευσε αυτό το έγγραφο. Γιατί νομίζετε; Αν είχε ένα τέτοιο έγγραφο, θα το είχε δημοσιοποιήσει».

«Ήλπιζαν πραγματικά σχεδόν μέχρι την τελευταία στιγμή ότι θα μας ανάγκαζαν να υπογράψουμε μια τέτοια συμφωνία ώστε να τηρήσουμε την ουδετερότητα. Ήταν το πιο σημαντικό πράγμα για αυτούς. Ήταν έτοιμοι να τερματίσουν τον πόλεμο αν συμφωνούσαμε, - όπως έκανε κάποτε η Φινλανδία, – ουδετερότητα, και δέσμευση ότι δεν θα γίνουμε μέλος του ΝΑΤΟ».

«Στην πραγματικότητα, αυτό ήταν το βασικό σημείο. Όλα τα άλλα ήταν απλώς ρητορική και πολιτικό «γέμισμα» για αποναζικοποίηση, τον ρωσόφωνο πληθυσμό μπλα μπλα».

Όταν ρωτήθηκε γιατί η Ουκρανία δεν συμφώνησε σε αυτό το σημείο, ο Arakhamiia απάντησε ότι δεν υπήρχε εμπιστοσύνη στους Ρώσους, γιατί ήταν έτοιμοι να υποσχεθούν τα πάντα. «Πρώτον, για να συμφωνήσουμε σε αυτό το σημείο, είναι απαραίτητο να αλλάξουμε το Σύνταγμα. Η πορεία μας προς το ΝΑΤΟ είναι γραμμένη στο Σύνταγμα.

«Δεύτερον, δεν υπήρχε εμπιστοσύνη ότι οι Ρώσοι θα το έκαναν. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο εάν υπήρχαν εγγυήσεις ασφαλείας. Δεν μπορούσαμε να υπογράψουμε κάτι, να φύγουμε, όλοι να χαλαρώσουν και μετά να [εισβάλουν] ακόμη πιο προετοιμασμένοι – γιατί στην πραγματικότητα μπήκαν απροετοίμαστοι για την αντίσταση που αντιμετώπισαν. Επομένως, θα μπορούσαμε να εξερευνήσουμε αυτή την πορεία μόνο όταν υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα ότι αυτό δεν θα συμβεί ξανά. Δεν υπάρχει τέτοια βεβαιότητα»

«Επιπλέον, όταν επιστρέψαμε από την Κωνσταντινούπολη, ο Μπόρις Τζόνσον ήρθε στο Κίεβο και είπε ότι δεν θα υπογράψουμε τίποτα μαζί τους ας πολεμήσουμε».

Σύμφωνα με τον Arakhamiia, η αντιπροσωπεία δεν είχε καν το νόμιμο δικαίωμα να υπογράψει οτιδήποτε - αυτό θα μπορούσε να συμβεί θεωρητικά μόνο σε μια συνάντηση του Volodymyr Zelenskyy και του Vladimir Putin.

