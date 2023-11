ΗΠΑ: Πτώση 5,6% στις πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών τον Σεπτέμβριο

Οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών στις ΗΠΑ κινήθηκαν χαμηλότερα τον Οκτώβριο, καταγράφοντας μεγαλύτερη πτώση από αυτήν που ανέμεναν οι αναλυτές.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου, οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών σημείωσαν απώλειες 5,6% τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο στο εποχικά προσαρμοσμένο επίπεδο των 679.000.

Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι οι πωλήσεις θα διαμορφωθούν στις 723.000.

Η μέση τιμή πώλησης διαμορφώθηκε χαμηλότερα στις 409.300 δολάρια, σημειώνοντας βουτιά 17,6% σε σχέση με τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους.

October US New Homes Sales came in softer than expected (679K vs 721K): Chart from ECAN<Go> pic.twitter.com/w0mGjLwKTn