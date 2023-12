Γάζα: Βοήθεια από το σημείο διέλευσης Κερέμ Σαλόμ για πρώτη φορά από τις 7 Οκτωβρίου

Το συνοριακό πέρασμα Κερέμ Σαλόμ ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Γάζα άνοιξε χθες για φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια για πρώτη φορά αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, δήλωσαν αξιωματούχοι, μια κίνηση που έχει σκοπό στο να διπλασιαστεί η ποσότητα των τροφίμων και των φαρμάκων που φθάνουν στον θύλακα.

Το σημείο διέλευσης είχε κλείσει μετά την πολυαίμακτη επίθεση μαχητών της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς σε κοινότητες του νότιου Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και η βοήθεια διανεμόταν μόνο μέσω του σημείου διέλευσης της Ράφα στα σύνορα με την Αίγυπτο, το οποίο όπως είπε το Ισραήλ μπορεί να δεχθεί την είσοδο μόνο 100 φορτηγών την ημέρα.

Δύο πηγές της αιγυπτιακής Ερυθράς Ημισελήνου δήλωσαν στο Reuters πως φορτηγά άρχιζαν να εισέρχονται χθες μέσω του συνοριακού περάσματος Κερέμ Σαλόμ καθ΄οδόν προς τη Γάζα. Η μία πηγή είπε πως υπήρχαν 79 φορτηγά.

Το Κερέμ Σαλόμ, στα σύνορα Αιγύπτου, Ισραήλ και Γάζας, είναι ένα από τα κύρια σημεία μεταφοράς προϊόντων μέσα και έξω από τη Γάζα, επιτρέποντας πολύ πιο γρήγορη μεταφορά τους σε σχέση με το σημείο διέλευσης της Ράφα μερικά χιλιόμετρα μακριά.

Το Ισραήλ ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα την είσοδο βοήθειας.

"Αρχής γενομένης από τη 17η Δεκεμβρίου, φορτηγά του ΟΗΕ που μεταφέρουν βοήθεια θα υποβληθούν σε ελέγχους ασφαλείας και θα μεταφερθούν απευθείας στη Γάζα μέσω του Κερέμ Σαλόμ, τηρώντας τη συμφωνία μας με τις ΗΠΑ", ανέφερε σε μια ανακοίνωση η COGAT, μια υπηρεσία του στρατού που συντονίζει την ανθρωπιστική βοήθεια με τα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Το γραφείο του πρωθυπουργού ανέφερε νωρίτερα πως αυτό θα επιτρέψει στο Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις του να επιτρέψει την είσοδο 200 φορτηγών που μεταφέρουν βοήθεια την ημέρα, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τους ομήρους που επιτεύχθηκε και εφαρμόστηκε τον περασμένο μήνα.

Ερωτηθείς αν βοήθεια έχει περάσει στη Γάζα, Ισραηλινός αξιωματούχος απάντησε 'ναι'.

Starting today (Dec. 17), UN aid trucks will undergo security checks and be transferred directly to Gaza via Kerem Shalom, to abide by our agreement with the US.

This will increase the daily volume of humanitarian aid entering Gaza and being delivered to the people of Gaza. pic.twitter.com/NuFMxmBjvW