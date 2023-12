Εξερράγη το ηφαίστειο στην Ισλανδία, εκτοξεύει λάβα

Μια θεαματική μεγάλης κλίμακας ηφαιστειακή έκρηξη έχει ξεκινήσει στη νοτιοανατολική Ισλανδία, αλλά μέχρι στιγμής οι πτήσεις, μια κοντινή πόλη και ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό.

Η λάβα εκτοξεύεται από μια σχισμή μήκους 4 χιλιομέτρων που άνοιξε στα βόρεια της παραλιακής πόλης Grindavík και ανατολικά ενός από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα του νησιού, τη Blue Lagoon.

Η Ισλανδία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού από τις αρχές Νοεμβρίου, όταν χιλιάδες σεισμοί και αυξημένη σεισμική δραστηριότητα ξεκίνησαν κοντά στην πόλη Grindavík στη χερσόνησο Reykjanes, μόλις 19 χιλιόμετρα από το διεθνές αεροδρόμιο Keflavik της χώρας.

Οι πτήσεις απογειώνονταν και προσγειώνονταν το πρωί της Τρίτης, αλλά με καθυστερήσεις, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του αεροδρομίου.

Just wow!



Aerial footage of the Iceland Volcano pic.twitter.com/rAwiiVPeWy — Jay (@AckerlandJay) December 19, 2023

The volcano just erupted in Iceland pic.twitter.com/NtdpZXHPRv — . (@l0rdstanley) December 18, 2023