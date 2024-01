Πλήγμα σε Νετανιάχου από το Ανώτατο Δικαστήριο για τη δικαστική μεταρρύθμιση

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ απέρριψε τη Δευτέρα ένα βασικό στοιχείο της επίμαχης δικαστικής αναθεώρησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, μια απόφαση που απειλεί να ανοίξει ξανά τα ρήγματα στην ισραηλινή κοινωνία που προηγήθηκαν του συνεχιζόμενου πολέμου της χώρας κατά της Χαμάς.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ ακύρωσε νόμο-κλειδί της δικαστικής μεταρρύθμισης μέσω της οποίας η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου επεδίωξε να περιορίσει τις εξουσίες του ανωτάτου δικαστικού οργάνου προκαλώντας πολύμηνο κύμα διαμαρτυριών, μεταδίδουν ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters και AFP.

Οκτώ από τους δεκαπέντε δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου ψήφισαν υπέρ της ακύρωσης της ρύθμισης που αφαιρούσε από το Δικαστήριο την αρμοδιότητα να κρίνει επί του «εύλογου χαρακτήρα» των αποφάσεων της ισραηλινής κυβέρνησης και της Κνεσέτ, του ισραηλινού κοινοβουλίου, και κατ' επέκταση να τις ακυρώνει.

Οι πολιτικές και κοινωνικές διαιρέσεις για το επίμαχο ζήτημα τη δικαστική μεταρρύθμιση Νετανιάχου παραμερίστηκαν σε μεγάλο βαθμό και η χώρα επικεντρώθηκε στον πόλεμο στη Γάζα, ο οποίος πυροδοτήθηκε από την αιματηρή επίθεση της Χαμάς, σχολιάζει το Bloomberg.

Η δικαστική απόφαση της Δευτέρας θα μπορούσε, ωστόσο, να αναζωπυρώσει αυτές τις εντάσεις, οι οποίες πυροδότησαν μήνες μαζικών διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης και είχαν κλονίσει τη συνοχή του ισχυρού στρατού, προκαλώντας νέους τριγμούς.τώρα που το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο στη Γάζα.

