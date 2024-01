Απεργία φορτηγατζήδων στην Ινδία μπλοκάρει προμήθειες

Οι οδηγοί φορτηγών σε όλη την Ινδία συμμετέχουν πανεθνική απεργία ενάντια σε έναν νέο νόμο που επιβάλλει σκληρότερες ποινές, προκαλώντας καθυστερήσεις στην προμήθεια τροφίμων και αγαθών, ενώ πυροδοτούν φόβους για έλλειψη καυσίμων.

Μεγάλες ουρές έξω από τα βενζινάδικα στις πολιτείες Punjab και Madhya Pradesh εμφανίστηκαν στα τηλεοπτικά ειδησεογραφικά κανάλια την Τρίτη, καθώς οι άνθρωποι έσπευσαν να γεμίσουν τις δεξαμενές τους περιμένοντας να τελειώσουν τα καύσιμα.

Στελέχη των κρατικών λιανοπωλητών καυσίμων της Ινδίας, που δεν ήθελαν να κατονομαστούν, είπαν στο Bloomberg ότι οι ελλείψεις οφείλονταν σε αγορές πανικού και όχι σε διακοπές της αλυσίδας εφοδιασμού.

Ο Anantdeep Singh, μέλος της εργοδοτικής ένωσης All India Motor Transport Congress και ιδιοκτήτης της εταιρείας Nav Bharat Goods Carriers, επανέλαβε την άποψη των στελεχών. Δεδομένου ότι τα καύσιμα μεταφέρονται από βαρέα οχήματα των οποίων οι οδηγοί ενδέχεται να απεργήσουν, υπάρχει πανικός για αγορές λόγω της προσδοκίας έλλειψης.

Η εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται 80 φορτηγά που μεταφέρουν μια σειρά αγαθών, συμπεριλαμβανομένων φαρμάκων, γραφικής ύλης και φυτοφαρμάκων, αντιμετωπίζει ήδη απώλεια εσόδων, είπε ο Singh.

Η AIMTC εκτιμά ότι η απώλεια του εμπορίου λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο ρουπίες (12 εκατομμύρια δολάρια) την ημέρα, πρόσθεσε.

Οι φορτηγατζήδες, οι οποίοι σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία μεταφέρουν το 70% των εμπορευμάτων εσωτερικού της Ινδίας, ξεκίνησαν την απεργία τη Δευτέρα σε ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στον πρόσφατα θεσπισμένο ποινικό νόμο που επεκτείνει τη φυλάκιση για υποθέσεις που αφορούν τρακάρισμα με φυγή σε 10 χρόνια το πολύ, από 2 χρόνια που ήταν έως τώρα.

