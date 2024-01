Καθηλώνει τα Boeing 737 Max η Alaska Airlines, αποκολλήθηκε παράθυρο!

Η Alaska Airlines ανακοίνωσε ότι θα καθηλώσει τον στόλο των Boeing Co. 737 Max-9, αφού ένα παράθυρο και ένα τμήμα της ατράκτου ενός αεροπλάνου αποκολλήθηκε λίγο μετά την απογείωση από το Πόρτλαντ.

Η αεροπορική εταιρεία λαμβάνει το «προληπτικό βήμα» και καθηλώνει τον στόλο των 65 αεροπλάνων μέχρι την ολοκλήρωση της πλήρους συντήρησης και επιθεώρησης, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Ben Minicucci. Η πτήση 1282 μετέφερε 171 επιβάτες και έξι μέλη του πληρώματος από το Πόρτλαντ προς το Οντάριο της Καλιφόρνια.

Το πλήρωμα ανέφερε ένα «πρόβλημα πίεσης», σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών και η FAA είπαν ότι ερευνούν το θέμα. Η Boeing δήλωσε ότι συλλέγει περισσότερες πληροφορίες και βρίσκεται σε επαφή με την αεροπορική εταιρεία, ενώ μια τεχνική ομάδα είναι έτοιμη να υποστηρίξει την έρευνα.

Το περιστατικό σημειώνεται καθώς η Boeing προσπαθεί για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο 737 Max. Το αεροπλάνο ήταν ολοκαίνουργιο και παραδόθηκε στην Alaska Airlines τον Οκτώβριο.

An entire door blew out of the plane on an Alaska Airline today. It’s been 15 years since the last time an American Airline crashed.



I dont know if it’s because most the people in this video are Asian or they are in shock, but I am so impressed that no one is screaming. pic.twitter.com/eOljIXGwjm