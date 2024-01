Μπορέλ: Επίθεση στη δημοκρατία η κρίση στον Ισημερινό

Ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ εξέφρασε σήμερα «βαθιά ανησυχία» για την έκρηξη βίας που σχετίζεται με τις συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών στον Ισημερινό, καταγγέλλοντας «απευθείας επίθεση στη δημοκρατία και στο κράτος δικαίου».

«Η ΕΕ στέκεται στο πλευρό του πληθυσμού και των δημοκρατικών θεσμών του Ισημερινού και εκφράζει την αλληλεγγύη της στα θύματα», έγραψε ο Ισπανός αξιωματούχος στο X (πρώην Twitter).

Deeply concerned by the surge of violence in Ecuador orchestrated by criminal groups. It is a direct attack on democracy and the rule of law.



The EU stands with the people of Ecuador and its democratic institutions and expresses solidarity with the victims.