Το ελληνόκτητο τάνκερ St Nikolas εντοπίστηκε στα ανοιχτά ιρανικού νησιού

Το υπό σημαία των Νησιών Μάρσαλ ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο που συνελήφθη την Πέμπτη από το Ιράν στον Κόλπο του Ομάν εντοπίστηκε ανατολικά του ιρανικού νησιού Κεσμ, ανέφερε σε καταχώρισή της στην πλατφόρμα X η υπηρεσία TankerTrackers.com.

Το Ιράν συνέλαβε το St Nikolas, το οποίο ήταν φορτωμένο με ιρακινό αργό με προορισμό την Τουρκία, σε αντίποινα για την κατάσχεση πέρυσι από τις Ηνωμένες Πολιτείες του ιρανικού πετρελαίου που μετέφερε τότε το ίδιο σκάφος, μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Το ελληνόκτητο, ασφαλισμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο και με σημαία Νησιών Μάρσαλ δεξαμενόπλοιο Suezmax ST NIKOLAS [...] φορτωμένο με 1 εκατομμύριο βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο, εντοπίστηκε σήμερα ανατολικά του Νησιού Κεσμ του Ιράν [...] το AIS (αυτόματο σύστημα αναγνώρισης πλοίων) είναι εκτός λειτουργίας», ανέφερε σήμερα σε καταχώρισή της η TankerTrackers.

