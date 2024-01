Νταβός: Φον ντερ Λάιεν καλεί Δύση να συνεχίσει την υποστήριξη της Ουκρανίας

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε τη Δύση να μην σταματήσει να προμηθεύει την Ουκρανία με όπλα και χρήματα εάν θέλει το Κίεβο να νικήσει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

Ο Φον ντερ Λάιεν, η οποία συμμετείχε στη συνάντηση για την Ουκρανία με τους επικεφαλής επιχειρήσεων σήμερα το πρωί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, είπε ότι «η Ουκρανία μπορεί να επικρατήσει σε αυτόν τον πόλεμο, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε την αντίστασή της».

Οπως μεταδίδει ο Guardian τόνισε από το ελβετικό θέρετρο, «οι Ουκρανοί χρειάζονται χρηματοδότηση για το 2024 και μετά. Χρειάζονται επαρκή και διαρκή προμήθεια όπλων για να υπερασπιστούν την Ουκρανία και να ανακτήσουν τα εδάφη της».

