Πυροβολισμοί σε καθολική εκκλησία στον Βόσπορο

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε καθολική εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο.

Δύο ένοπλοι, έχοντας το πρόσωπό τους καλυμμένο με μάσκες, εισήλθαν περίπου στις 11.40 το πρωί, κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας της Κυριακής, στον καθολικό ναό της Σάντα Μαρία στον Βαθυρύακα (Μπουγιούκντερε) στην ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου και άνοιξαν πυρ. Από τους πυροβολισμούς νεκρό έπεσε με τραύμα στο κεφάλι ένα άτομο, το οποίο βρισκόταν μεταξύ των εκκλησιαζομένων.

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.

Ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής τους στα κοινωνικά δίκτυα ότι διεξάγεται εισαγγελική έρευνα για το περιστατικό και για τον σκοπό αυτό ορίστηκαν δυο προϊστάμενοι της Γενικής Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης και ένας αντιεισαγγελέας.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ καταδικάζει την επίθεση και αφήνει να εννοηθεί ότι η επίθεση στρεφόταν κατά του ατόμου με αρχικά του ονόματός του CT που έπεσε νεκρό κατά την επίθεση.

Η ανάρτηση του Αλί Γερλίκαγια αναφέρει: «Σήμερα, γύρω στις 11.40, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στην εκκλησία Σάντα Μαρία στο Μπουγιούκντερε της περιφέρειας Σαρίγερ, έπεσε νεκρός ο CT, ο οποίος ήταν μεταξύ των πιστών που συμμετείχαν στη λειτουργία, δέχθηκε επίθεση από δύο μασκοφόρους και δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Έχουν ξεκινήσει ευρείας κλίμακας έρευνες και προσπάθειες για τη σύλληψη των δραστών. Καταδικάζουμε κατηγορηματικά αυτή την άθλια επίθεση».

Ανάρτηση για την επίθεση έκανε και ο Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ): «Καταδικάζουμε κατηγορηματικά την επίθεση εναντίον ενός πολίτη μας κατά τη λειτουργία την εκκλησία Σάντα Μαρία, στην Κωνσταντινούπολη. Οι δυνάμεις ασφαλείας μας διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για το θέμα. Όσοι στρέφονται εναντίον της ειρήνης και της ασφάλειας των πολιτών μας δεν θα πετύχουν ποτέ τον στόχο τους».

Και ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου καταδίκασε με ανάρτησή του την επίθεση: «Καταδικάζω την ένοπλη επίθεση κατά την κυριακάτικη λειτουργία στην εκκλησία Σάντα Μαρία στο Σαρίγερ. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου για τον CT που έχασε τη ζωή του και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ σε αυτούς που προσπαθούν να διαταράξουν την ενότητα και την ειρήνη μας επιτιθέμενοι στους τόπους πίστης στην πόλη μας».

