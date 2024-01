Η «επανάσταση του Τέξας» συγκλονίζει την Αμερική

Κορυφώνεται η ένταση μεταξύ ομοσπονδιακών και πολιτειακών αρχών στο Τέξας, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να επιτρέψει στην κυβέρνηση Μπάιντεν να ξηλώσει το κοφτερό, λεπιδοφόρο συρματόπλεγμα που έστησε μονομερώς ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης Γκρεγκ Άμποτ κατά μήκος των νότιων συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού, ώστε να εμποδίσει την είσοδο μεταναστών στη χώρα.

Η απόφαση του Δικαστηρίου έχει πυροδοτήσει οργή μεταξύ των Ρεπουμπλικανών, που υποστηρίζουν τα μέτρα που έλαβε ο Άμποτ για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης στην πολιτεία. Η ένταση κλιμακώνεται.

Ο Άμποτ και η κυβέρνησή του επιμένουν ότι θα συνεχίσουν την «πολιτική της λεπίδας», ισχυριζόμενοι ότι το Τέξας έχει συνταγματικό δικαίωμα στην αυτοάμυνα.

Σε συνέντευξη στο Fox News, μάλιστα, ο αντικυβερνήτης της πολιτείας Νταν Πάτρικ προχώρησε ακόμη περισσότερο: είπε μεν ότι το Τέξας δεν θέλει αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Μπάιντεν, ωστόσο ερωτηθείς εάν η κατάσταση θα «μετατραπεί σε εμφύλιο πόλεμο», επικαλέστηκε επανειλημμένα το σχετικό «συνταγματικό δικαίωμα».

«Πιστεύουμε συνταγματικά ότι έχουμε δικαίωμα να υπερασπιστούμε τους πολίτες μας».

Ήδη εξέχοντες Δημοκρατικοί έχουν προτρέψει τον Μπάιντεν να περάσει υπό ομοσπονδιακό έλεγχο την Εθνοφρουρά του Τέξας, γράφει το Newsweek.

Οι ανησυχίες για εκτεταμένη σύγκρουση προέκυψαν αφού το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας διέταξε το Τέξας να σταματήσει να εμποδίζει την πρόσβαση της ομοσπονδιακής συνοριοφυλακής στο πάρκο Shelby του Eagle Pass, όπου βρίσκεται το επίκεντρο της εντεινόμενης διαμάχης σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της μεταναστευτικής κρίσης και το ποιος έχει δικαιοδοσία στο εν λόγω τμήμα των συνόρων.

Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης διακηρύσσει ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα σύνορα της πολιτείας του αψηφώντας την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ.

Ο Άμποτ υποστηρίζει ότι, ενεργώντας υποχωρητικά στα σύνορα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παραβιάζει την ευθύνη της να προστατεύει το κράτος από «εισβολή».

Η υφέρπουσα διαμάχη άρχισε να θερμαίνεται από τις 10 Ιανουαρίου, όταν οι αρχές του Τέξας απέκλεισαν τους συνοριοφύλακες από μια περιοχή μήκους 2,5 μιλίων, απ' όπου εισέρχονταν μετανάστες κατά κύματα. Το Shelby Park περιφράχτηκε με το περίφημο κοφτερό συρματόπλεγμα από το Υπουργείο Στρατιωτικών του Τέξας – εμποδίζοντας την πρόσβαση της Συνοριοφυλακής.

Η Εθνική Φρουρά του Τέξας εμπόδισε τη Συνοριοφυλακή να τοποθετήσει κινητό εξοπλισμό επιτήρησης μέσα στο Shelby Park, ενώ παράλληλα άρχισε να σηκώνει τον φράχτη με τα ξυράφια, περιφράσσοντας την πρόσβαση στην περιοχή που οι ομοσπονδιακές αρχές χρησιμοποιούσαν ως χώρο υποδοχής μεταναστών, μεταδίδει το CNN.

Δυο μέρες μετά, ο πνιγμός μιας μητέρας και δυο παιδιών έδωσε τη χαριστική βολή. Παράλληλα, υπήρξαν αναφορές ότι κι άλλοι μετανάστες βρίσκονταν σε κίνδυνο στην αμερικανική πλευρά των συνόρων.

Παρά τις συστάσεις της συνοριοφυλακής, η Εθνική Φρουρά του Τέξας δεν άνοιξε τις πύλες ώστε να διέλθουν οι άνθρωποι που βρίσκονταν σε κίνδυνο. Ακολούθησαν προστριβές μεταξύ των ομοσπονδιακών και των πολιτειακών αρχών.

Στις 15 Ιανουαρίου, η κυβέρνηση Μπάιντεν υπέβαλε φάκελο στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους πνιγμούς των μεταναστών.

Οι πνιγμοί - καθώς και η διάσωση δύο μεταναστών στην αμερικανική πλευρά του Ρίο Γκράντε από τις μεξικανικές αρχές - «υπογραμμίζουν ότι το Τέξας επιχειρεί να ασκήσει πλήρη έλεγχο των συνόρων» στην περιοχή «και να αποκλείσει την πρόσβαση της Συνοριακής Περιπολίας στα σύνορα, ακόμη και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης», έγραψε η διοίκηση.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έδωσε διορία έως τις 17 Ιανουαρίου προκειμένου οι αρχές του Τέξας να τερματίσουν τον αποκλεισμό του Eagle Pass και να επιτρέψουν σε ομοσπονδιακούς συνοριοφύλακες να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις στην περιοχή.

Ο πολιτειακός γενικός εισαγγελέας Κεν Πάξτον διακήρυξε ότι «το Τέξας δεν θα παραδοθεί».

Την ίδια μέρα, οι πολιτειακές αρχές ξεκίνησαν να συλλαμβάνουν μετανάστες στο Shelby Park και να τους κατηγορούν για εγκληματική δράση.

Την προηγούμενη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου, το Ανώτατο Δικαστήριο με ψήφους 5-4 αποφάσισε ότι η Συνοριοφυλακή έχει δικαίωμα να αφαιρέσει το συρματόπλεγμα που είχε στήσει ο κυβερνήτης του Τέξας.

Η νότια πολιτεία είχε μηνύσει ήδη από πέρυσι τη Συνοριοφυλακή, κατηγορώντας την ότι αφαιρώντας το συρματόπλεγμα παρανομεί, καταστρέφει κρατική περιουσία και υπονομεύει την ασφάλεια.

«Η επιβολή του νόμου για τη μετανάστευση είναι ομοσπονδιακή ευθύνη. Αντί να βοηθήσει στη μείωση της παράτυπης μετανάστευσης, η Πολιτεία του Τέξας δυσκολεύει το στελεχιακό δυναμικό πρώτης γραμμής», χαιρέτισε τη δικαστική απόφαση το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Αλλά ο κυβερνήτης του Τέξας είπε ξανά ότι δεν υποχωρεί.

«Το συρματόπλεγμα είναι αποτελεσματικός αποτρεπτικός παράγοντας για τις παράνομες διελεύσεις που ενθαρρύνει ο Μπάιντεν», έγραψε στο Χ. «Θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι τη συνταγματική εξουσία της πολιτείας για την ασφάλεια των συνόρων και θα εμποδίσω τη διοίκηση Μπάιντεν να καταστρέψει την περιουσία μας».

