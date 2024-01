Δικαστής ακύρωσε αμοιβή $55 δισ. του Ελον Μασκ!

Δικαστής του Ντέλαγουερ ακύρωσε το πακέτο αποζημίωσης ύψους 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla, Έλον Μασκ, δικαιώνοντας έναν μέτοχο που ισχυρίστηκε ότι ήταν υπερβολική η αμοιβή του. Πρόκειται για μεγάλο χτύπημα στον Μασκ καθώς αναζητά επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων για νέα εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η χθεσινή απόφαση, η οποία ισοδυναμεί με την πρώτη του μεγάλη ήττα σε δικαστήριο, σημαίνει ότι πέντε χρόνια αφότου χορηγήθηκε στον Ελον Μασκ η μεγαλύτερη αμοιβή στελέχους στην Ιστορία, το διοικητικό συμβούλιο της Tesla θα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή και να καταλήξει σε μια νέα πρόταση.

Η δικαστής του Ντέλαγουερ, Kathaleen McCormick, είπε ότι ο Μασκ έλεγχε το διοικητικό συμβούλιο μέσω της προσωπικότητάς του και της επιρροής του, ακόμη και με μόλις 22% μετοχών στην Tesla, ενώ το διοικητικό συμβούλιο δεν μπορούσε να αποδείξει ότι η χορήγηση μετοχών είχε γίνει σε δίκαιη τιμή και μέσω μιας δίκαιης διαδικασίας.

«Ο Μασκ ήταν ο παραδειγματικός σούπερ σταρ CEO... και κυριάρχησε στη διαδικασία που οδήγησε στην έγκριση του σχεδίου αποζημίωσης του διοικητικού συμβουλίου», έγραψε η McCormick.

Η τιμή της μετοχής της Tesla χάνει περίπου 3% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Wall.

«Σας συνιστώ τη Νεβάδα ή το Τέξας, αν προτιμάτε οι μέτοχοι να αποφασίζουν τα θέματα», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Ελον Μασκ.

I recommend incorporating in Nevada or Texas if you prefer shareholders to decide matters