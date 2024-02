Οργή Τουσκ για το «όχι» Ρεπουμπλικάνων Γερουσιαστών σε νέα βοήθεια στο Κίεβο

Ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ στράφηκε εναντίον των Ρεπουμπλικάνων Γερουσιαστών που ψήφισαν κατά της παροχής αμερικανικής βοήθειας στην Ουκρανία, λέγοντας ότι τρίζουν τα κόκαλα του Ρόναλντ Ρίγκαν «ο οποίος βοήθησε εκατομμύρια από εμάς να κερδίσουμε ξανά την ελευθερία και την ανεξαρτησία μας»

Οι γερουσιαστές απέρριψαν χθες πρόταση για παροχή οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων. Μόνο οκτώ Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν υπέρ.

Dear Republican Senators of America. Ronald Reagan, who helped millions of us to win back our freedom and independence, must be turning in his grave today. Shame on you.