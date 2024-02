Ευρωβουλή-ΕΕ: Συμφωνία για αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες

Τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) κατέληξαν σε συμφωνία τις πρώτες πρωινές ώρες στη μεταρρύθμιση των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ.

Ο κύριος στόχος της μεταρρύθμισης είναι να διασφαλίσει υγιή και βιώσιμα δημόσια οικονομικά, προάγοντας παράλληλα τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε όλα τα κράτη μέλη μέσω μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων.

Δεδομένων των στενών χρονικών περιθωρίων, το ΕΚ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία μετά από 16 ώρες διαπραγματεύσεων. Το κείμενο της συμφωνίας θα πρέπει να ψηφιστεί στην Ολομέλεια του ΕΚ στο Στρασβούργο πριν τη λήξη της νομοθετικής περιόδου τον Απρίλη του 2024.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες φέτος για τους προϋπολογισμούς τους για το 2025.

«Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν ισορροπημένα και βιώσιμα δημόσια οικονομικά, θα ενισχύσουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Χαίρομαι που βρήκαμε μια ισορροπημένη συμφωνία που θα επιτρέψει τώρα την ταχεία εφαρμογή», αναφέρει η βελγική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

🤝 Deal ! @EUCouncil & @Europarl_EN reach a provisional agreement on the preventive arm of the economic governance framework #EGR.



📈 The new rules will help achieve balanced & sustainable public finances, structural reforms, foster investments, growth & jobs creation in the EU. pic.twitter.com/SDFwdvDcQ5