Πακιστάν-Εκλογές: Προβάδισμα του πρώην πρωθυπουργού

Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές του Πακιστάν με τους ανεξάρτητους, που κατά βάση υποστηρίζονται από τον πρώην πρωθυπουργό Ιμράν Χαν, που βρίσκεται τώρα στη φυλακή, να κερδίζουν 101 από τις 264 έδρες, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εκλογικής επιτροπής.

Ο τελικός απολογισμός δημοσιοποιήθηκε ενώ έχουν περάσει περισσότερες από 60 ώρες από την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας την Πέμπτη, μια καθυστέρηση που δημιούργησε αμφιβολίες για τη διαδικασία.

Οι ανεξάρτητοι έχουν προβάδισμα έναντι του κόμματος ενός άλλου πρώην πρωθυπουργού, του Ναουάζ Σαρίφ, που κέρδισε 75 έδρες –έγινε έτσι το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο καθώς οι ανεξάρτητοι του Χαν συμμετείχαν στη διαδικασία ως μεμονωμένοι υποψήφιοι.

Pakistan's national elections saw independent candidates backed by ex-PM Imran Khan win the most seats, but no party won enough seats to form a majority government. Where does this leave the country? pic.twitter.com/kuYOv2S1yq

Ο Σαρίφ έχει δηλώσει ότι το κόμμα του συνομιλεί με άλλες παρατάξεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού καθώς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει από μόνο του την απόλυτη πλειοψηφία.

Το κόμμα PTI του Χαν είχε απειλήσει με πανεθνικές, ειρηνικές διαδηλώσεις σήμερα εάν δεν δημοσιευόταν τη νύχτα η καταμέτρηση των ψήφων. Κατά τη διάρκεια της νύχτας έγιναν κάποιες μικρές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

This protest is happening right now - three days after elections , outside election commission offices in Khawaja Asif’s ‘former’ constituency in Pakistan while he claims an illegal , unverified victory against PTI-IND Rehana Dar despite mounting evidence to the contrary ; what… https://t.co/C0IHx0Fct6 pic.twitter.com/i1kvi4HYyQ