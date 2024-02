ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στην παρέλαση των πρωταθλητών του NFL στο Κάνσας

Τον τρόμο έσπειραν δύο ένοπλοι δράστες κατά την διάρκεια παρέλασης φιλάθλων που γιόρταζαν την κατάκτηση του Super Bowl στο Κάνσας από τους Τσιφς καθώς κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ως τώρα άνοιξαν πυρ στο πλήθος με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8-10 άτομα μέχρι στιγμής.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν δυτικά του σταθμού Union Station, κοντά στο γκαράζ, καθώς οι οπαδοί των Τσιφς αποχωρούσαν, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Δύο ένοπλοι έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με την αστυνομία του Κάνσας Σίτι.

Στον εορτασμό της Τετάρτης αναμένονταν περίπου 1 εκατομμύριο παρελαύνοντες και 600 αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου.

BREAKING: *SHOOTING* — Panic as shots fired near Union Station in Kansas City, Missouri, amid Chiefs victory parade



