Πάνω από 340 συλλήψεις σε εκδηλώσεις για τον Ναβάλνι στη Ρωσία

Τουλάχιστον 340 άνθρωποι συνελήφθησαν σήμερα σε 30 ρωσικές πόλεις σε εκδηλώσεις που έγιναν στη μνήμη του Αλεξέι Ναβάλνι, σύμφωνα με την οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων OVD-Info.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο κύμα συλλήψεων σε πολιτικές κινητοποιήσεις στη Ρωσία μετά τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι συνελήφθησαν σε διαδηλώσεις κατά της «μερικής επιστράτευσης» που διέταξε η Μόσχα για την εισβολή της στην Ουκρανία.

#Moscow It is not ok to mourn Navalny in Russia. At the "Wall of Grief" memorial police brutally detain those who came to honor the memory of him.

Via: @nexta_tv pic.twitter.com/GbquhTGWLm