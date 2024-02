Μολυσματικές ασθένειες έχουν 9 στα 10 παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας

Η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει σήμερα καταστροφική στη Λωρίδα της Γάζας, όπου σχεδόν ενάμισι εκατομμύριο άνθρωποι, στοιβαγμένοι στη Ράφα, απειλούνται καθώς επίκειται ευρείας κλίμακας χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ, στη στιγμή που προβάλλει η ισχυρή πιθανότητα νέου αδιεξόδου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που θα εξετάσει σχέδιο απόφασης στο οποίο προβάλλεται το αίτημα να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), στη Ράφα βρίσκονται σχεδόν 1,5 εκατ. Παλαιστίνιοι, ο μισός και πλέον πληθυσμός του θυλάκου (2,4 εκατ.). Ο αριθμός τους εξαπλασιάστηκε από το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου καθώς προσέφευγαν σε αυτή εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι.

Η πόλη, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο υφίσταται καθημερινά αεροπορικούς βομβαρδισμούς από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, που λένε πως προετοιμάζονται για χερσαία επίθεση.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτηρίζει τη Ράφα το «έσχατο οχυρό» της Χαμάς και δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει την επίθεση «ως την ολοκληρωτική νίκη».

Τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί επικεντρώνονταν στο ανατολικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και στη Χαν Γιούνις (νότια), μερικά χιλιόμετρα από τη Ράφα, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Έπειτα από κάπου είκοσι εβδομάδες πολέμου, οι υπηρεσίες του ΟΗΕ σημαίνουν συναγερμό για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

"You failed us, where is the humanity? How many of us have to die?"



Dr. Ahmed Al-Maghrabi describes the painful experience of being under siege by the Israeli occupation at Nasser Hospital. pic.twitter.com/ErLrdXQWNV