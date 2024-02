Η Capital One εξαγοράζει τη Discover για 35 δισ. δολ.

Η Capital One Financial Corp. συμφώνησε να αγοράσει την Discover Financial Services σε ένα deal συνολικής αξίας 35 δισ. δολ. για τη δημιουργία της μεγαλύτερης εταιρείας πιστωτικών καρτών των ΗΠΑ σε όρους όγκου δανείων, δίνοντας στη νέα οντότητα ισχυρότερο έδαφος για να ανταγωνιστεί τα μεγαθήρια της Wall Street.

Η Capital One θα πληρώσει για κάθε μετοχή της Discover, ένα premium 26,6% από την τιμή κλεισίματος στις 16 Φεβρουαρίου, ανέφερε η εταιρεία με έδρα το McLean της Βιρτζίνια.

Η συναλλαγή, σύμφωνα με το Bloomberg, αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2024 ή στις αρχές του 2025, εν αναμονή εγκρίσεων των ρυθμιστικών εγκρίσεων και των μετόχων και των δύο εταιρειών.

Η εξαγορά της Discover είναι το μεγαλύτερο deal παγκοσμίως φέτος, ξεπερνώντας την εξαγορά 34 δισ. δολ. της εταιρείας ανάπτυξης λογισμικού Ansys Inc. από την Synopsys Inc. που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο.

Η συμφωνία συγκεντρώνει δύο ιστορικά brand στον κλάδο καταναλωτικής χρηματοδότησης, δημιουργώντας έναν νέο γίγαντα που θα ξεπεράσει τους ανταγωνιστές JPMorgan Chase & Co. και Citigroup Inc. ως προς τον όγκο δανείων με πιστωτικές κάρτες στις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το Bloomberg Intelligence. Η συμφωνία θα δώσει επίσης στην Capital One μια βάση στον κόσμο των δικτύων πληρωμών.

Η Discover διαθέτει τρία διαφορετικά δίκτυα πληρωμών: Discover Network, Diners Club International και το δίκτυο χρέωσης Pulse. Η εταιρεία έχει περάσει χρόνια προσπαθώντας να επεκτείνει την αποδοχή και τη χρήση των προσφορών, αν έμεινε πολύ πίσω από την εμβέλεια των Visa και Mastercard.

Η Capital One είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εκδότης πιστωτικών καρτών Visa και Mastercard στις ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10% των δαπανών για πιστωτικές κάρτες στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Dan Dolev της Mizuho Securities USA.