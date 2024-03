Η Κίνα σχεδιάζει μαζική παραγωγή humanoids από το 2025

Η Κίνα αναπτύσσει βιομηχανία ανθρωποειδών ρομπότ (humanoids) τα οποία φιλοδοξεί να αποδειχθούν εξίσου ανατρεπτικά με τα έξυπνα κινητά.

Το υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφορικής (MIIT) της Κίνας υποστήριξε στο τέλος του 2023 ότι τα ρομπότ «θα αναδιαμορφώσουν τον κόσμο». Το MIIT εκτιμά ότι έως το 2025 το προϊόν θα έχει φτάσει σε «προηγμένο επίπεδο» και θα παράγεται μαζικά.

«Αναμένεται να αποτελέσουν ανατρεπτικά προϊόντα όπως οι υπολογιστές, τα έξυπνα κινητά και τα οχήματα νέας ενεργειακής τεχνολογίας» τόνισε το υπουργείο.

Η κινεζική κυβέρνηση θα επιταχύνει την εξέλιξη των ρομπότ χρηματοδοτώντας περισσότερες νεοσύστατες εταιρείες. Μια εξ αυτών, η Fourier Intelligence έχει ανακοινώσει ότι θα παράγει μαζικά το πρωτότυπο ανθρωποειδές ρομπότ GR-1 ώς το 2025. Η εταιρεία με έδρα τη Σαγκάη στοχεύει να παραδώσει χιλιάδες ρομπότ το 2024 τα οποία θα μπορούν να κινούνται με 5 χιλιόμετρα την ώρα και να σηκώνουν βάρος 50 κιλών.

Ο ιδρυτής της εταιρείας Άλεξ Γκου δήλωσε στο 60 minutes ότι στο μέλλον τα ρομπότ μπορεί να παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στον γερασμένο πληθυσμό της Κίνας.

