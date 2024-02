Ουκρανία: Κίνδυνος κατάρρευσης του μετώπου μέχρι το καλοκαίρι

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι η ρωσική επίθεση θα μπορούσε να αποκτήσει σημαντική δυναμική μέχρι το καλοκαίρι, εκτός εάν οι σύμμαχοί τους μπορέσουν να αυξήσουν την παροχή πυρομαχικών, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει την ανάλυσή τους.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι εσωτερικές εκτιμήσεις για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης από το Κίεβο γίνονται όλο και πιο δυσοίωνες, καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις πασχίζουν να συγκρατήσουν τις ρωσικές επιθέσεις, ενώ παράλληλα περιορίζουν τον αριθμό των βλημάτων που μπορούν να ρίξουν.

Ο αρχιστράτηγος Oleksandr Syrskyi δήλωσε την Πέμπτη ότι τα λάθη των διοικητών της πρώτης γραμμής έχουν επιδεινώσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άμυνες της Ουκρανίας γύρω από την Αβντιίβκα, η οποία καταλήφθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις αυτόν τον μήνα. Ο Syrskyi δήλωσε ότι έστειλε περισσότερα στρατεύματα και πυρομαχικά για να ενισχύσει τις ουκρανικές θέσεις.

Η απαισιοδοξία της Ουκρανίας και των συμμάχων της αυξάνεται εδώ και εβδομάδες, καθώς βλέπουν τις ρωσικές δυνάμεις να έχουν πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων στο μέτωπο, με τη ζωτικής σημασίας βοήθεια από τις ΗΠΑ να καθυστερεί στο Κογκρέσο. Η πτώση της Αβντιίβκα και πολλών κοντινών χωριών τροφοδοτεί φόβους ότι η άμυνα του Κιέβου μπορεί να μην είναι σε θέση να αντέξει.

Αυτές οι απώλειες θα πρέπει να λειτουργήσουν ως ένα κάλεσμα αφύπνισης για τους συμμάχους της Ουκρανίας, δήλωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος.

«Η Ουκρανία μπορεί να αρχίσει να χάνει τον πόλεμο φέτος», δήλωσε ο Michael Kofman, ειδικός σε θέματα Ρωσίας και Ουκρανίας του Carnegie Endowment for International Peace, στο podcast War on the Rocks.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει εγκαταλείψει τον αρχικό του στόχο για την κατάληψη μεγάλων πόλεων, συμπεριλαμβανομένων της πρωτεύουσας Κίεβο και της Οδησσού, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών, δήλωσε το άτομο, ζητώντας ανωνυμία για θέματα που δεν είναι δημόσια.

Εάν οι ρωσικές δυνάμεις φτάσουν στην Οδησσό, θα μπορέσουν να αποκλείσουν τους κρίσιμους δρόμους εξαγωγής σιτηρών της Ουκρανίας μέσω της Μαύρης Θάλασσας και να ανοίξουν επίσης την πρόσβαση στη Μολδαβία, όπου η αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας απηύθυνε την Τετάρτη έκκληση στη Μόσχα για πολιτική υποστήριξη.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της τρέχουσας εκστρατείας, η Ρωσία θα αποφασίσει αν θα συνεχίσει με μια αργή προέλαση ή αν θα συγκεντρώσει πόρους για ένα μεγαλύτερο χτύπημα για να διασπάσει τις ουκρανικές γραμμές αυτό το καλοκαίρι, δήλωσε το πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στην ηγεσία της Ουκρανίας.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επανέλαβε σήμερα ότι εξακολουθεί να σχεδιάζει να επιτύχει τους στόχους που τέθηκαν κατά την έναρξη της εισβολής, οι οποίοι παραμένουν αμετάβλητοι από το 2022, κατά τη διάρκεια ομιλίας του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι η έλλειψη πυρομαχικών επηρεάζει την κατάσταση στο πεδίο της μάχης και προειδοποίησε ότι η Ρωσία σχεδιάζει νέα επίθεση την άνοιξη ή στις αρχές του καλοκαιριού.

Με τις ουκρανικές δυνάμεις να χρειάζονται απεγνωσμένα περισσότερα πυρομαχικά, ορισμένοι σύμμαχοι, με επικεφαλής την Τσεχία, εξετάζουν το ενδεχόμενο να αγοράσουν περίπου 800.000 βλήματα πυροβολικού από χώρες εκτός της ΕΕ για να τα δώσουν στην Ουκρανία.

Μια μεγάλη επίθεση θα εξακολουθούσε να αποτελεί πρόκληση για το Κρεμλίνο μετά από δύο χρόνια πολέμου τα οποία έχουν εξαντλήσει τις δυνάμεις του. Οι προσπάθειες της Ρωσίας να καταλάβει το Κίεβο, το Χάρκοβο και να προχωρήσει στην Οδησσό τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου απέτυχαν θεαματικά.

Παρά τις ελλείψεις της Ουκρανίας, η Ρωσία θα χρειαστεί πολύ περισσότερους στρατιώτες αλλά και βαριά άρματα μάχης και οχήματα για να ξεκινήσει μια επίθεση, δήλωσε ο ναύαρχος Ρομπ Μπάουερ, πρόεδρος της στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ, σε συνέντευξή του στις 17 Φεβρουαρίου. Μέχρι στιγμής, η Μόσχα δεν έχει καταφέρει να αυξήσει αρκετά γρήγορα την παραγωγή σε αυτούς τους τομείς, είπε.

Ο Πούτιν «έχει περισσότερα πυρομαχικά, έχει τη δυνατότητα να αντικαθιστά μια ορισμένη ποσότητα πυραύλων κάθε μήνα, την οποία χρησιμοποιεί, αλλά δεν έχει επιτύχει πλήρως όσον αφορά την αύξηση, για παράδειγμα, των αρμάτων μάχης και των τεθωρακισμένων οχημάτων», δήλωσε ο Μπάουερ.

Επισήμανε πρόσφατες ουκρανικές αναφορές ότι, παρά την απώλεια της Αβντιίβκα, τα ρωσικά στρατεύματα σκοτώθηκαν με υψηλή αναλογία επτά Ρώσων για κάθε στρατιώτη που έχασε το Κίεβο.

«Η αναλογία ένα προς επτά σημαίνει ότι θα χρειαστεί πολλές δυνάμεις για να νικήσει τους Ουκρανούς», δήλωσε ο Μπάουερ.

Η στρατηγική της Ουκρανίας είναι να προσπαθήσει να κρατήσει τη γραμμή του μετώπου όσο το δυνατόν περισσότερο μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του έτους, όταν μπορεί να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-16 και η δυτική παραγωγή πυρομαχικών αναμένεται να αυξηθεί. Αυτό θα επιτρέψει στο Κίεβο να σχεδιάσει μια άλλη πιθανή αντεπίθεση το 2025.