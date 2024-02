Προστασία από τη Μόσχα ζήτησε η Υπερδνειστερία

Η αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας στη Μολδαβία κάλεσε τη Ρωσία να παρέμβει και να σταματήσει αυτό που περιέγραψε ως προσπάθειες της κυβέρνησης στο Κισινάου να επανακαταλάβει τον θύλακα μέσω οικονομικής πίεσης.

Η αυτοαποκαλούμενη κυβέρνηση στην Τιρασπόλ υιοθέτησε μια δήλωση που απευθύνεται στη Μόσχα, στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, σε συνέδριο που συγκλήθηκε την Τετάρτη, καταγγέλλοντας τους πρόσφατους εμπορικούς φόρους από τη φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση της Μολδαβίας.

Τα μέτρα θα μπορούσαν να κοστίσουν στην περιοχή περίπου το 10% της οικονομικής παραγωγής της, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας του θύλακα, Serghei Obolnik.

Οπως σημειώνει το Bloomberg, η δήλωση απειλεί να δημιουργήσει ένα νέο σημείο ανάφλεξης στην περιοχή που μοιράζεται σύνορα με την Ουκρανία. Η Υπερδνειστερία, μια στενή λωρίδα γης μεταξύ της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, φιλοξενεί Ρώσους αυτονομιστές που διοικούν μια φιλορωσική αποσχισθείσα δημοκρατία.

Από τότε που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, έχουν προκύψει ανησυχίες ότι η περιοχή θα μπορούσε να καταληφθεί, εάν η Ρωσία επιδίωκε να συνδέσει την Υπερδνειστερία με εδάφη που ελέγχονται από τη Μόσχα.

JUST IN - Breakaway Moldovan region of Transnistria asks Russia for "protection" — AFP pic.twitter.com/W11gHqgY1x