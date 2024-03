Επεσαν Facebook και Instagram σε όλο τον κόσμο

Προβλήματα σε Facebook, Messenger, Threads και Instagram πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που ανήκουν στη Meta, αναφέρουν εδώ και λίγη ώρα χιλιάδες χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Ειδικότερα, γίνεται λόγος για πάνω από 300.000 αναφορές διακοπής στο Facebook και τουλάχιστον 47.000 στο Instagram, μεταδίδει το Reuters.

Γνωρίζουμε το πρόβλημα, ανέφερε μέσω Χ ο Aντι Στόουν, διευθυντής επικοινωνίας της Meta. Πρόσθεσε ότι γίνονται προσπάθειες αποκατάστασης.

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.