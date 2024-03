Εντι Ράμα: Εσπρωξε γυναίκα δημοσιογράφο και αρνείται να ζητήσει συγγνώμη

Ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη μετά τη -βιντεοσκοπημένη- κατηγορία ότι άσκησε σωματικό εκφοβισμό σε γυναίκα δημοσιογράφο, δηλαδή την έσπρωξε όταν τον ρώτησε σχετικά με επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου χθες Τρίτη, ο Ράμα φάνηκε να σπρώχνει στο πρόσωπο τη δημοσιογράφο Αμπρόζια Μέτα και να απομακρύνεται μετά την ερώτηση που του απευθύνει εκείνη. Βίντεο με το περιστατικό έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες προβολές στο X.

Η Μέτα, που εργάζεται για το αλβανικό τηλεοπτικό κανάλι Syri TV, είπε στο βαλκανικό δίκτυο BIRN ότι ο Ράμα «με άγγιξε στο μάγουλο με το χέρι του».

A disgusting, yet no surprising gesture of #Albania PM, @ediramaal harassing a female journalist today. pic.twitter.com/0DFuUOzDwX

«Του είπα: "Μη με αγγίζεις άλλο" και αυτό ήταν», είπε, προσθέτοντας ότι ρωτούσε τον πρωθυπουργό για ένα επενδυτικό σχέδιο στην Αλβανία που συνδέεται με τον Κούσνερ, τον γαμπρό του πρώην προέδρου των ΗΠΑ και νυν υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών για επανεκλογή.

Excited to share some early design images for development projects we have been creating for the Albanian coast and downtown Belgrade. @nytimes @business pic.twitter.com/o0HIYLkZWV